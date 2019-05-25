Один из самых мощных в мире: появилось видео спуска на воду ледокола "Урал"

Перед спуском борт освятил священник

В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе спустили на воду новый атомный ледокол "Урал" проекта 22220. Видео торжественной церемонии размещено в Сети.

Перед спуском борт освятил священник, глава Центробанка Эльвира Набиуллина разбив о ледокол бутылку крымского шампанского. Перерезать так называемый задержник, помогавший удерживать корпус на стапеле, доверили сотрудникам завода.

После всех ритуалов "Урал" под аплодисменты тысяч собравшихся спустился на Невы. Теперь его будут достраивать на воде. Сдадут атомоход в 2022 году, передает РИА Новости.

Проекта 22220 призван обеспечить российское лидерство в Арктике. Ледоколы этой серии станут самыми большими и мощными в мире: их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. "Урал" сможет пробивать лед толщиной до трех метров. Еще одной особенностью ледоколов 22220 является способность вести работу не только в морской акватории,но и на малых глубинах сибирских рек.