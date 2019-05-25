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Полиция наказала участников школьной БДСМ-вечеринки за незаконное ношение формы

17:39
  • суббота
  • 25 мая 2019

Известно, что правонарушителям по 17 лет

Полиция наказала двоих школьников, участвовавших в БДСМ-флешмобе на территории учебного заведения. Учеников 11-го класса привлекли к административной ответственности.

Известно, что правонарушителям по 17 лет. В отношении школьников составили протоколы за "незаконное ношение форменной одежды со знаками различия". Родителям весельчаков придется оплатить штрафы в размере до 1,5 тысячи рублей, формы у детей конфискуют. В отношении других учеников, преподавателей и руководства школы проверка продолжается, передает "Интерфакс".

Скандал разразился 24 мая, после того как в Сети появилось видео, на котором выпускники владивостокской школы устроили костюмированный флеш-моб. Дети танцевали, жгли файеры и распылили огнетушитель. Несколько юношей надели шорты с подтяжками на голое тело и маски с заячьими ушами, а одна из девочек - полицейскую форму с погонами. Такой маскарад журналисты и интернет-пользователи сравнили с БДСМ-вечеринкой.

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Участники школьной БДСМ-вечеринки
Участники школьной БДСМ-вечеринки
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