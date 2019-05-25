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Тимати простил отца Децла после 18 лет вражды

17:57
  • суббота
  • 25 мая 2019

Рэпер сам позвонил Толмацкому

Рэпер Тимати примирился с отцом Децла Александром Толмацким. Певец и продюсер не общались 18 лет. Первый шаг сделал Тимати.
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"Я позвонил его отцу. Мы очень долго не общались по ряду разных причин, у нас много лет были сложные отношения", - признался рэпер. 

Тимати спросил разрешения на использование песни Децла. "Я сказал, что хочу сделать такой трибьют, такое посвящение, могу ли я использовать права. На что он мне сказал: "Да, конечно", – рассказал артист порталу Super.ru.

Отметим, что отношения Децла и Тимати были натянуты долгое время. Но после смерти товарища певец простил все обиды. Рэпер назвал коллегу знаковой для русского шоу-бизнеса фигурой. "Он в какой-то степени легенда русского хип-хопа", – отметил Тимати.

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Децл умер в гримерке после частной вечеринки. Когда известие о смерти рэпера появилось в СМИ, поклонники не поверили, многие вспомнили, что Толмацкий говорил об инсценировке своей смерти в 35 лет. Однако вскоре в Сети были размещены фото мертвого Децла.

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