Тимати простил отца Децла после 18 лет вражды

Рэпер сам позвонил Толмацкому

Рэпер Тимати примирился с отцом Децла Александром Толмацким. Певец и продюсер не общались 18 лет. Первый шаг сделал Тимати.

"Я позвонил его отцу. Мы очень долго не общались по ряду разных причин, у нас много лет были сложные отношения", - признался рэпер.

Тимати спросил разрешения на использование песни Децла. "Я сказал, что хочу сделать такой трибьют, такое посвящение, могу ли я использовать права. На что он мне сказал: "Да, конечно", – рассказал артист порталу Super.ru.

Отметим, что отношения Децла и Тимати были натянуты долгое время. Но после смерти товарища певец простил все обиды. Рэпер назвал коллегу знаковой для русского шоу-бизнеса фигурой. "Он в какой-то степени легенда русского хип-хопа", – отметил Тимати.

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Децл умер в гримерке после частной вечеринки. Когда известие о смерти рэпера появилось в СМИ, поклонники не поверили, многие вспомнили, что Толмацкий говорил об инсценировке своей смерти в 35 лет. Однако вскоре в Сети были размещены фото мертвого Децла.