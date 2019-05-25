"Eсли сильно выпить": директор Кудрявцевой о её секс-скандале в Австрии

Телеведущая возмущена произошедшим

Директор телеведущей Леры Кудрявцевой Таргиз Шахиди прокомментировал скандал, в который его подопечную втянули австрийские СМИ. По словам представителя, перепутать Кудрявцеву с дамой, которая изображена на "фото-доказательствах" можно только, "если сильно выпить".

"Это банальная грубая ошибка. В той истории используют фотографию женщины, которая даже не похожа на Леру. Ну, может быть, совсем отдаленно", - цитирует Шахиди газета "Вечерняя Москва".

Представитель Кудрявцевой добавил, что в качестве доказательства схожести австрийским изданием на его адрес был направлен снимок, на котором, по версии журналистов, и якобы изображена российская телеведущая. "Любой человек, который знает и видел Леру в жизни и на экране, опровергнет эту схожесть", - заключил он.

Отметим, что не все отреагировали на скандал столь воинственно, как сама Кудрявцева, заявившая, что подаст в суд на распространившую клевету газету Osterreich Zeitung. Так, многие знаменитости не упустили возможность подшутить над старой подругой.

"Вот это уровень международной карьеры! Из-за тебя люди с постов летят", - схохмил Басков на страничке Леры в Инстаграм (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.). "Лерчик, ты что, это ж круто!!!!! Ты ж смотри, какая ты влиятельная!!!!!" - там же отметилась певица Валерия. "Про тебя снимут наших "Мстителей", - добавил шоумен Гарик Харламов.

Напомним, издание Osterreich Zeitung разместило статью с фотографией телеведущей, указывающую на ее якобы причастность к секс-скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе. По словам автора, Кудрявцева – та самая девушка на видеозаписи, с которой беседовал Штрахе якобы о покупки медиаактивов для влияния на выборы. При этом россиянку называют девушкой легкого поведения.