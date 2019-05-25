Boeing 737 с пассажирами два часа кружит над Сургутом, пытаясь сесть

Лайнер вырабатывает топливо

Boeing 737 авиакомпании UTair готовится к вынужденной посадке в воздушной гавани Сургута. Самолет, выполнявший рейс из Сургута в Худжанд (Таджикистан), почти два часа кружит над городом. Количество пассажиров на борту не сообщается.

По данным Flightradar, Boeing совершил девять кругов. В справочной аэропорта Сургута пояснили, что лайнер вырабатывает топливо перед приземлением. "Рейс UTair возвращается в Сургут. Он вылетел по расписанию в 16:45 мск", - цитирует ТАСС справочную.

По данным Telegram-каналов, у самолета отказала автоматика. Посадка пройдет в ручном режиме. Эту информацию представители UTair не комментируют.