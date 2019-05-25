"Время действовать": Порошенко публично поучает Зеленского

Экс-президент дал совет по вопросу освобождения моряков

Петр Порошенко публично дал совет новому президенту Владимиру Зеленскому по решению Трибунала ООН по украинским морякам. Экс-глава государства порекомендовал не ждать "импульса от общества".

"Уже не до шуток — время действовать!" - заявил Порошенко.

Бывший украинский лидер оставил Зеленскому поучительный пост в Facebook. "Каждый украинский политик должен помнить истину — не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить её добросовестности" — написал Петр Алексеевич.

Сам Зеленский ранее отреагировал на решение трибунала. Президент Украины назвал произошедшее шансом для начала переговоров Москвы и Киева.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. На требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота о немедленной остановке украинские моряки не реагировали. Нарушители с применением оружия были задержаны.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Киеву три конфискованных судна.