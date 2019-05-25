Пригожин оправдал поведение дочери Алсу на "Голосе" психологической травмой

У юной певицы фантастические перспективы в музыкальной карьере

Иосиф Пригожин прокомментировал решение Константина Эрнста назвать победителями "Голоса" всех финалистов шоу. Продюсер назвал мудрым такой подход к скандалу.

Высказался Пригожин и о нежелании Микеллы Абрамовой принимать участие в спецвыпуске программы. По мнению продюсера, у девочки могла возникнуть психологическая травма после скандала вокруг подтасовки голосов.

"Когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить взрослому человеку, а когда мы говорим о детях — особенно", — отметил он.

Пригожин считает, что дочь Алсу хорошо поет. "Микелла действительно талантливая девочка. Если ей не подошла песня, это не значит, что она плохо поёт", - цитирует "Говорит Москва" продюсера.

По мнению Пригожина, у девочки фантастические перспективы в музыкальной карьере. Более того, если Микелла захочет, продюсер будет с ней работать.

Напомним, шоу "Голос.Дети" завершился победой дочери Алсу, из-за чего разгорелся скандал. Утверждалось, что девочка выиграла нечестно, якобы ей "накрутили" голоса. Проверка эту информацию подтвердила. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст принял решение снять спецвыпуск шоу, на котором объявил всех финалистов победителями проекта и пообещал, что шоу не закроют.