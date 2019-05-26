Турцию уличили в поставке оружия противникам Асада

Сирийская оппозиция получила системы "Град" и противотанковые снаряды

Турция поставки оружия сирийской оппозиции, которая выступает против правительственной армии Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в оппозиции.

Такое решение Анкара приняла из-за неудачных попыток убедить Россию остановить рост напряженности в регионе. В Турции уверены, что успешное наступление сирийской армии спровоцирует приток беженцев в страну.

По данным агентства, турецкие военные уже поставили в Сирию десятки бронированных машин, ракетные системы залпового огня "Град", противотанковые ракеты и ракетные комплексы. Это помогло повстанцам отбить у правительственных сил город Кафр-Набуда. Анкара пока не комментирует данную информацию.

Идлиб — последняя сирийская провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. Ранее в российском МИД заявляли, что Москва не позволит оставить в зонах деэскалации "заповедники терроризма".