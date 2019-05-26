ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турцию уличили в поставке оружия противникам Асада

11:13
  • воскресенье
  • 26 мая 2019

Сирийская оппозиция получила системы "Град" и противотанковые снаряды

Турция поставки оружия сирийской оппозиции, которая выступает против правительственной армии Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в оппозиции.

Такое решение Анкара приняла из-за неудачных попыток убедить Россию остановить рост напряженности в регионе. В Турции уверены, что успешное наступление сирийской армии спровоцирует приток беженцев в страну.

По данным агентства, турецкие военные уже поставили в Сирию десятки бронированных машин, ракетные системы залпового огня "Град", противотанковые ракеты и ракетные комплексы. Это помогло повстанцам отбить у правительственных сил город Кафр-Набуда. Анкара пока не комментирует данную информацию.

Идлиб — последняя сирийская провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. Ранее в российском МИД заявляли, что Москва не позволит оставить в зонах деэскалации "заповедники терроризма".

Новости по теме
Турецкие войска
Турецкие войска
Боевые действия в Сирии
Боевые действия в Сирии
Турецкие войска
Турецкие войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.