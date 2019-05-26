Украина требует новых санкций против России после решения по моряками

Россия не считает вывод Международного трибунала законным

Москва настаивает на том, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения ноябрьского инцидента в Керченском проливе. Об этом заявило Министерство иностранных дел России в ответ на решение трибунала, поддержавшего жалобу Украины, передает "ТВ Центр".

Гамбургский арбитраж, не ставя под сомнение законность проводимого в России уголовного расследования по этому инциденту, тем не менее, потребовал от нашей страны освободить всех задержанных украинских моряков и три судна. Украинский посол в Германии уже заявил, что будет требовать от Германии введения новых санкций, передает "Укринформ".

25 ноября прошлого года два артиллерийских катера и буксир военно-морских сил Украины, совершая явно провокационные действия, незаконно пересекли государственную границу России. Наши пограничные корабли задержали нарушителей, в том числе всех членов экипажей - 24 человека.

Рассмотрение иска Украины в Международном трибунале по морскому праву будет продолжено. Россия в разбирательстве не участвует.

Видео: Задержанные украинские корабли в порту Керчи