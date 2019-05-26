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Украина требует новых санкций против России после решения по моряками

09:57
  • воскресенье
  • 26 мая 2019

Россия не считает вывод Международного трибунала законным

Москва настаивает на том, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения ноябрьского инцидента в Керченском проливе. Об этом заявило Министерство иностранных дел России в ответ на решение трибунала, поддержавшего жалобу Украины, передает "ТВ Центр".

Гамбургский арбитраж, не ставя под сомнение законность проводимого в России уголовного расследования по этому инциденту, тем не менее, потребовал от нашей страны освободить всех задержанных украинских моряков и три судна. Украинский посол в Германии уже заявил, что будет требовать от Германии введения новых санкций, передает "Укринформ".

25 ноября прошлого года два артиллерийских катера и буксир военно-морских сил Украины, совершая явно провокационные действия, незаконно пересекли государственную границу России. Наши пограничные корабли задержали нарушителей, в том числе всех членов экипажей - 24 человека. 

Рассмотрение иска Украины в Международном трибунале по морскому праву будет продолжено. Россия в разбирательстве не участвует.

Видео: Задержанные украинские корабли в порту Керчи

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