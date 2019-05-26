Смоленск превратился в Венецию

На город обрушился мощный ливень

Сразу несколько регионов на юге России оказались во власти мощного циклона. В Ингушетии нарушено электроснабжение. Обрывы на линиях электропередачи устраняли всю ночь, работать приходилось при сильном ветре с порывами 25 метров в секунду. Ливни - на Кубани, в Северной Осетии, Ростовской области, проливные дожди дошли до Смоленска и Брянска. А в Дагестане после двух землетрясений повреждены шесть школ и десятки жилых домов. Магнитуда подземных толчков достигала 4,7.

Полки раскачиваются в разные стороны, товары с грохотом падают на пол, а с потолка при этом осыпается побелка в одном из магазинов Буйнакска. Первые подземные толчки жители почувствовали в полвторого ночи. Эпицентр - в нескольких километрах от города, колебания ощутили в Махачкале и Каспийске. В результате землетрясения пострадало несколько учебных заведений. Специалисты целый день осматривали школы. Вердикт - трещины в потолках и несущих стенах. Сильных разрушений не зафиксировано, конструкции не повреждены.

С последствиями стихии борются в других республиках Кавказа. На столицу Северной Осетии обрушился мощный ураган. Шквалистый ветер был такой силы, что легко выкорчевывал деревья с корнями и срывал крыши с домов. Один человек погиб, предположительно, на него упало поваленное дерево. Пострадали десятки автомобилей, припаркованных во дворах. Ветер стал причиной обрыва линий электропередачи. Несколько районов остались без света. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме.

Ливень превратил Смоленск практически в Венецию. Комфортно передвигаться по некоторым улицам можно разве что на лодке. Автомобили буквально рассекают волны. Затопило и улицы Ростова-на-Дону. Дороги больше похожи на бурлящие горные реки. Пробраться сквозь бушующие воды - квест, с которым неожиданно столкнулись все жители.

Из-за циклона над городом образовался смерч. Бушевал, правда, недолго и в основном над водой. Воронка не испугала, кажется, только дорожных рабочих. Они решили, что для укладки асфальта плохой погоды не бывает. Синоптики предупреждают - в воскресенье стихия не отступит. В городе прогнозируют сильный ветер и ливневые дожди. Но уже на следующей неделе в регион придёт тридцатиградусная жара.

Александра Сергомасова, Юлия Олейник. "ТВ Центр".