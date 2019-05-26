Сирийская армия уничтожила полсотни боевиков в ответ на обстрел

Террористы открыли огонь по северу провинции Хама

Четыре человека погибли, ещё семеро ранены. В Сирии террористы обстреляли жилые кварталы на севере провинции Хама. Как сообщили наши военные, боевики применили реактивные системы залпового огня. В общей сложности было выпущено более 20 снарядов, передает "ТВ Центр".

В ответ сирийская авиация нанесла удары по позициям исламистов. Уничтожено более 50 боевиков, 15 бронеавтомобилей, танков и РСЗО.

Тем временем, в провинцию Алеппо российский центр по примирению доставил новую партию гуманитарной помощи. Местным жителям привезли продуктовые наборы. Во время войны район сильно пострадал от действий боевиков. Сейчас сирийские власти помогают восстанавливать жильё.