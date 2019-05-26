Вызов единству: что изменят результаты выборов в Европарламент

Евроскептикам прогнозируют большой успех

В воскресенье - основной этап на выборах в Европарламент. Голосует большая часть стран сообщества. Результат определит курс единой Европы на ближайшие годы. Для руководителей это своеобразный экзамен, который покажет степень доверия населения. В последнее время всё большую популярность завоёвывают праворадикалы.

Сразу несколько партийных блоков предлагают сделать "жилетов", которые накануне вышли на очередную акцию протеста, депутатами Европарламента. Но для французов нынешние выборы решают не только судьбу Европы. Это своего рода экзамен для президента Эммануэля Макрона. Справился ли тот с социальным и политическим кризисом. Оценка, если верить соцопросам, будет не слишком высокой. Партия Макрона пока уступает лидерство Национальному собранию Марин Ле Пен, которая жаждет реванша после проигрыша в президентской гонке.

При этом явка, говорят аналитики, вряд ли будет высокой. Население не слишком верит в эффективность Европарламента. Хотя запрос на перемены есть. Подтверждение чему - рост популярности евроскептиков. Соцопросы пророчат им победу

В Венгрии и Италии, где наращивает популярность коалиция антиглобалистских партий. Высокие результаты в Дании, Финляндии, Бельгии. Особое внимание выборам в Австрии - там правые популисты тоже готовились к победе. Но заказной скандал с вице-канцлером Штрахе привел к правительственному кризису и может серьезно ударить по позициям популистов в Европе.

Но, несмотря на все скандалы, евроскептикам все равно прогнозируют большой успех. И от четверти до трети мест в будущем Европарламенте. А это значит, популисты смогут серьезно влиять на внутреннюю и внешнюю политику ЕС. Так ли это — Европа узнает утром в понедельник. А первые результаты опубликуют в полночь, сразу после того как закроются последние избирательные участки.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра".