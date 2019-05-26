ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иран пригрозил пустить на дно американские корабли

10:32
  • воскресенье
  • 26 мая 2019

У Тегерана есть некое сверхсекретное оружие

Иран потопит американские военные корабли, если США допустят хоть малейшую ошибку в Персидском заливе. Об этом объявили власти Исламской республики. Причем будет использовано секретное оружие, которым располагает Тегеран. Что это за оружие, не уточняется, передает "ТВ Центр".

Одним выстрелом двух зайцев: зачем Трампу конфликт с Ираном
Шарахнуть ракетами по заводам? Эксперт раскрыл план США по Ирану

В последнее время отношения между двумя странами обострились. Белый Дом обложил Иран жесткими санкциями и продолжает усиливать давление с целью "изменить поведение" республики. На Ближний Восток отправлены американский авианосец и бомбардировщики. Корпус стражей Исламской революции - элита иранских войск - назван террористической организацией. В ответ Тегеран объявил террористами военных США.

Главное сегодня
Парад военной техники в Иране
Парад военной техники в Иране
Парад военной техники в Иране
Парад военной техники в Иране
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.