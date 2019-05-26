Иран пригрозил пустить на дно американские корабли

У Тегерана есть некое сверхсекретное оружие

Иран потопит американские военные корабли, если США допустят хоть малейшую ошибку в Персидском заливе. Об этом объявили власти Исламской республики. Причем будет использовано секретное оружие, которым располагает Тегеран. Что это за оружие, не уточняется, передает "ТВ Центр".

В последнее время отношения между двумя странами обострились. Белый Дом обложил Иран жесткими санкциями и продолжает усиливать давление с целью "изменить поведение" республики. На Ближний Восток отправлены американский авианосец и бомбардировщики. Корпус стражей Исламской революции - элита иранских войск - назван террористической организацией. В ответ Тегеран объявил террористами военных США.