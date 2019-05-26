"Желтый батискаф" открыл туристический сезон в Крыму

Фестиваль собрал тысячи гостей

В начало лета - на "Жёлтом батискафе"! Фестиваль с таким названием дал старт туристическому сезону в Крыму. В программе - всё самое интересное, что только может быть на суше и на море. Пройти под парусом, погрузиться на дно с аквалангом или заняться танцами, скандинавской ходьбой под руководством опытных инструкторов.

Крым расширяет границы пляжного отдыха. Кайтинг, дайвинг, сёрфинг - теперь не экстрим для спортсменов, а доступный каждому адреналин. На фестиваль съезжаются опытные инструкторы со всего Крыма. Обучение бесплатное, главное — заинтересовать.

"Очень простой вид спорта, называется каякинг. Научиться можно практически с нуля, не надо обладать какими-то специальными навыками. Как видите, могут этим и достаточно маленькие дети пользоваться", - объясняет старший инструктор Дмитрий Морунов.

Фестиваль — отличный способ найти свой вид спорта. И если справиться с парусом, поймать волну, под силу лишь самым ловким и сильным, то освоить весло и удержать равновесие на доске или в лодке можно в любом возрасте.

Каякинг — самый доступный вид морского досуга. Главное, научиться управлять лодкой с помощью весла и не подставлять борт волне, а то можно перевернуться и пойти на дно. Правда такое профессиональное погружение требует опыта и сноровки, а получасовое путешествие может позволить себе каждый. Можно и взлететь, правда, ненадолго.

Если в Юго-Восточную Азию ездят заниматься тайским боксом, то здесь на пляже представлены все виды единоборств, а закончить этот день можно с пользой для души и тела в позе лотоса на занятиях йогой.

Фестиваль "Желтый батискаф" меняет представление об одном из главных курортов Крыма. Известные бальнео- и грязелечебницы города Саки – далеко не единственный способ оздоровления.

Для тех, кому купаться ещё холодно - главные развлечения на суше: настольный теннис, дартс, фрисби, шахматы и пенная вечеринка для самых маленьких. В этом году фестиваль побил рекорд – почти пять тысяч участников. Курортный сезон в Саках – официально открыт.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.