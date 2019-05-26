Зеленский задумал покорить мир

Президент обещает сделать Украину страной, где каждый талантливый украинец сможет реализовать свои идеи

Владимир Зеленский назвал Игоря Сикорского выдающимся украинским изобретателем и пообещал, что Украина станет страной, где каждый сможет реализовать свои инновации. В словах нового президента явно прослеживается влияние бывшего главы государства, который тоже любил похвастать несуществующими достижениями его страны. Впрочем, сейчас для Петра Порошенко наступили не лучшие времена.

Владимир Зеленский уже неделю как инаугурированный президент, но, кажется, до сих пор не может выйти из своего предыдущего образа. Ураинское шоу "Лига смеха": раньше актер вел эту программу. Пресс-служба студии "Квартал 95" обещала, что Зеленский после избрания выйдет из всех проектов. Но, кажется, на сцене он чувствует себя гораздо комфортнее, чем на политической трибуне. Такие перевоплощения приветствуют далеко не все украинцы. Отойдя от послевыборной эйфории, многие теперь гадают, а за кого же они отдали свои протестные голоса, передает "ТВ Центр".

Впрочем, в одном Владимир Зеленский свято чтит традиции, заложенные предшественником. Он уже успел отличиться в придумывании украинской истории в стиле уже успевшего набить оскомину выкапывания Черного моря украинцами. На своей странице в соцсетях президент Зеленский разместил сообщение, в котором порассуждал об украинских гениях, покоряющих мир и назвал легендарного русского авиаконструктора Игоря Сикорского, рожденного в Киеве во времена его нахождения в составе Российской империи, знаменитым украинцем.

"Ровно 130 лет назад в Киеве родился "отец вертолётов" - знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами", - написал Зеленский.

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Экс-президент Украины Петр Порошенко тоже упорно называл Сикорского украинцем, который навсегда изменил мир авиации. Ему вторил и премьер Владимир Гройсман, приписывая первые авиамодели конструктора украинским изобретениям. Впрочем, бывшему главе государства и его окружению сейчас не до переписывания мировой истории, им бы замести следы своего темного прошлого. Вернувшийся на Украину Андрей Портнов, бывший замглавы администрации Виктора Януковича, запустил маховик уголовного преследования Порошенко и его приближенных. Например, Портнов считает, что шоколадный король незаконно завладел одним из телеканалов, легализовывал преступные доходы, а отправляя моряков на прорыв российской границы в Керченский пролив, совершил госизмену и превысил полномочия для удержания власти.

"Задумав с преступным умыслом ввести военное положение с целью сорвать президентские выборы, войдя в сговор с военачальниками, решил пожертвовать 24 украинскими моряками, точно зная, что можно их потерять в бою, либо кто-то будет ранен и будет нанесен ущерб здоровью или попадут в плен. Это не легкомысленность. Это преступный умысел. Это называется попытка захвата власти в этой части", - заявляет Портнов.

Сейчас Андрей Портов намерен через суд добиваться ареста всех активов Петра Порошенко. Одновременно юрист требует от следствия изучить роль спикера Верховной Рады Андрея Парубия в организации массовых беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году. Закончится ли все это тюремными сроками, или Порошенко и компания выкрутятся - время покажет, но Государственное бюро расследований возбудило сразу несколько уголовных дел против еще совсем недавно всемогущего Петра Алексеевича.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".