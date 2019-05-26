Таксист расстрелял людей из пулемета в Подмосковье. Видео

Ранения получил один человек

В подмосковном Одинцове прохожий открыл стрельбу во дворе жилого дома. Инцидент произошел в микрорайоне Новая Трехгорка возле винного магазина.

ТВЦ.RU публикует запись с камеры видеонаблюдения. На записи видно, что после перепалки с местными жителями водитель такси достал из багажника пистолет-автомат и открыл огонь. Ранение получил один человек.

По предварительным данным, некоторые участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. Что стало причиной стычки - не сообщается.