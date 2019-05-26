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Сергей Лазарев во второй раз стал отцом

12:18
  • воскресенье
  • 26 мая 2019

У певца родилась дочь

В семье Сергея Лазарева произошло пополнение. У 36-летнего певца родилась дочь, пишут СМИ.
Фотографии подросшего сына Сергея Лазарева очаровали народ

О рождении второго ребенка сообщил в воскресенье телеграм-канал "Только никому", который специализируется на новостях из жизни звезд. Информацию раскрыл один из гостей премии RU.TV.

"Скоро откроют всем", – говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации нет. В соцсетях Лазарева о рождении второго ребенка не сообщается.

У певца уже есть сын Никита. Он родился в 2014 году, однако публике об этом стало известно спустя два года. Первое время певец скрывал лицо сына, но потом все же показал его своим многочисленным подписчикам в инстаграме.

Видео: "Прямо гордость брала": как Лазарев выступил на "Евровидении"

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