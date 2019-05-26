"Ржет и веселится": танцы Зеленского возмутили украинцев

Президент станцевал в юмористической программе

Владимир Зеленский никак не может отказаться от своей прежней роли артиста и шоумена. В интернете появился ролик, на котором действующий президент Украины вышел на сцену юмористического шоу "Лига смеха".

На кадрах, которые публикует ТВЦ.RU, видно, что Зеленский ворвался на сцену под одобрительные аплодисменты зала, станцевал и расцеловал некоторых артистов. После этого он поприветствовал зрителей и заявил, что любит их.

Однако не всем пришлось по нраву такое поведение нового главы государства. "Кастинг министров в новый кабмин Украины", - иронизирует в твиттере пользовательница "Юлия Витязева". В инстаграме пошли еще дальше.

"Весь мир борется за наших моряков, а этот ржет и веселится. Я в шоке", - негодует liliiazbrutskay.

Ранее Владимир Зеленский пообещал сделать Украину страной, которая станет "базой для завоевания мира".