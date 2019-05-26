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"Ржет и веселится": танцы Зеленского возмутили украинцев

12:49
  • воскресенье
  • 26 мая 2019

Президент станцевал в юмористической программе

Владимир Зеленский никак не может отказаться от своей прежней роли артиста и шоумена. В интернете появился ролик, на котором действующий президент Украины вышел на сцену юмористического шоу "Лига смеха".

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На кадрах, которые публикует ТВЦ.RU, видно, что Зеленский ворвался на сцену под одобрительные аплодисменты зала, станцевал и расцеловал некоторых артистов. После этого он поприветствовал зрителей и заявил, что любит их.

Однако не всем пришлось по нраву такое поведение нового главы государства. "Кастинг министров в новый кабмин Украины", - иронизирует в твиттере пользовательница "Юлия Витязева". В инстаграме пошли еще дальше.

"Весь мир борется за наших моряков, а этот ржет и веселится. Я в шоке", - негодует liliiazbrutskay.

Ранее Владимир Зеленский пообещал сделать Украину страной, которая станет "базой для завоевания мира".

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