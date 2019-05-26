Лазарев отреагировал на слухи о рождении дочери

Сын певца покрутил пальцем у виска

Сергей Лазарев на своей странице в инстаграме отреагировал на слухи о рождении у него второго ребенка. Певец опубликовал фото с сыном Никитой, которой крутит пальцем у виска.

"Тут как бы мой сын показывает некоторым!" - написал Лазарев.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что у певца родилась дочь. Об этом якобы рассказал один из гостей премии RU.TV.

У Сергея Лазарева уже есть сын Никита. Он родился в 2014 году, однако публике об этом стало известно спустя два года. Первое время певец скрывал лицо сына, но потом все же показал его своим многочисленным подписчикам в инстаграме.