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Лазарев отреагировал на слухи о рождении дочери

13:08
  • воскресенье
  • 26 мая 2019

Сын певца покрутил пальцем у виска

Сергей Лазарев на своей странице в инстаграме отреагировал на слухи о рождении у него второго ребенка. Певец опубликовал фото с сыном Никитой, которой крутит пальцем у виска.

"Тут как бы мой сын показывает некоторым!" - написал Лазарев.

 

Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что у певца родилась дочь. Об этом якобы рассказал один из гостей премии RU.TV.

У Сергея Лазарева уже есть сын Никита. Он родился в 2014 году, однако публике об этом стало известно спустя два года. Первое время певец скрывал лицо сына, но потом все же показал его своим многочисленным подписчикам в инстаграме.

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