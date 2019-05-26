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Дональда Трампа оградят от Меган Маркл

13:44
  • воскресенье
  • 26 мая 2019

В 2016 году она открыто критиковала будущего президента США

Меган Маркл не будет принимать участия в официальных мероприятиях во время визита Дональда Трампа в Великобританию. Такое решение приняла королевская семья.

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Официальной причиной называется недавнее рождение у герцогини ребенка. Якобы она будет занята уходом за первенцем. Однако, по данным Daily Express, причина куда серьезнее.

Меган Маркл, как и другим членам королевской семьи, запрещено открыто высказывать свои политические взгляды, но еще в 2016 году она активно критиковала Дональда Трампа. Тогда будущая супруга принца Гарри называла его женоненавистником и человеком, "который сеет распри". На выборах президента США она открыто поддерживала Хиллари Клинтон.

Проигнорирует торжественный банкет в честь президента США и принц Гарри. Он посетит лишь частный обед в Букингемском дворце, который даст королева Елизавета II и наследник престола принц Чарльз.

Визит Дональда Трампа в Великобританию запланирован на 3-5 июня.

 

 

 

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