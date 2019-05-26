Как инициативы москвичей меняют столицу

Москва меняется к лучшему

Преобразования в Москве идут не только "сверху", как можно было бы подумать. В столице реализуется и большое количество общественных инициатив. Это когда местные жители сами придумывают проекты, которые им важны и интересны. И сами же претворяют их в жизнь, добиваясь впечатляющих результатов.

Местные жители знают здесь каждое дерево, сорт травы и вид плитки. Ольга Александрова вспоминает, как будущий проект чертили с соседями у неё на кухне. Не могли больше смотреть на захламленный пустырь и стихийную парковку вокруг.

"Здесь стояли машины плотным слоем, но мы знали, что здесь была старая аллея. Это реальная брусчатка, которая выкопана здесь - московская "картошка", 16 век!" – показывает женщина.

Боролись за каждую пядь земли – с представителями бизнеса, легального и не только, с синагогой, с музеем военной истории, с потенциальными застройщиками. В том, что здесь должен быть парк, в конце концов, убедили всех - и депутатов, и префектуру.

"Сначала строители не принимали нас всерьез, потом они поняли, что это авторский общественный надзор, который они должны уважать и слушать. И поэтому здесь многое получилось из того, что мы планировали здесь сделать", - говорит Александрова.

Аттракцион "Туманность Андромеды" - в честь жившего здесь автора романа - Ивана Ефремова. Каскадные лестницы могут превращаться в концертную площадку, а зелёный холм – в горку для катания на санях. Горкой это место в народе называют давно. Офисные сотрудники приходят сюда пообедать на лужайке, школьники и студенты - сделать уроки или поиграть на спортплощадке. Общество собирается разное, в том числе не всегда приятное для местных жителей.

Старожилы хотят, чтобы появился пункт охраны - следить за порядком. Но парк останется открытым. Сбегая с Маросейки на Солянку, многочисленными лестницами он ведёт вниз, вверх и куда-то в сторону, в закоулки. Проходные дворы - историческая особенность Москвы. Как шкатулка с сюрпризом, она раскрывается не сразу. Вот, например, у Покровки, на старых картах отмечен Тупой переулок. Замаскированный сквозной проход.

"Вот здесь будут ступеньки, по которым можно подняться сюда - они будут закрыты статуей футболиста с кустами, их не будет видно с Покровки: человек, который входит в сквер, еще не знает, что можно пройти куда-то дальше", - рассказывает Дмитрий Чарахчьян.

В советские времена здесь был винный магазин, затем самострой, который не так давно снесли. На образовавшемся пустыре местные жители предлагают создать сквер, посвящённый фильму "Покровские ворота". Скульптура "Мальчик с мячом", булыжная мостовая, турник, скамейки и фонари из 50-х – все, как во дворе коммуналки из легендарной киноленты.

"Мы не хотим цитировать дословно - нам нравится идея, что это атмосфера настроения фильма "Покровские ворота". Этот дух хотелось бы воссоздать - дух уюта московских двориков", - объясняет Чарахчьян.

Иногда инициатива исходит от москвичей, иногда от местных властей, а люди подхватывают, как было, например, с проектом площади у станции метро "Бауманская".

"Мы хотели не просто фонари, а интересные фонари. Мы садились голова к голове и говорили, какие могут быть растения посажены", - говорит Наталия Домашнева.

Предки Домашневой поселились напротив немецкой слободы еще в конце XVI века. Больше 20 лет она занимается краеведением, выпустила несколько книг, именно ей предложили стать консультантом проекта.

Керамические панно создавали в мастерских Академии Сергея Андрияки. Эти панно теперь стали местной достопримечательностью и даже экскурсионным объектом. Здесь история Москвы вписалась в ритм современного города.

Полина Кастрицкая, Станислав Чубин, Андрей Грис, "ТВ Центр".