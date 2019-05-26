У нас зима всегда близко: почему "Игра престолов" так популярна

Финальный эпизод посмотрели миллионы зрителей по всему миру

В понедельник ранним утром по московскому времени прогрессивное человечество приникло к экранам. В свет вышел заключительный эпизод самого популярного сериала десятилетия - "Игра престолов". В какой-то момент не быть в курсе происходящего в Вестеросе стало даже как-то неловко. Финальной точки и ответа на главный вопрос, кто же займёт знаменитый Железный трон, ждали сотни миллионов зрителей по всему миру. Сага стала культурным феноменом: сериал растащили на мемы и цитаты, а славу персонажей из волшебного мира можно сравнить разве что с популярностью "Битлз" в 60-ых.

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10 тысяч человек на стадионе жаждут увидеть развязку любимого сериала. Звезды кино и шоу-бизнеса, студенты, домохозяйки, менеджеры о героях "Игры престолов" говорят как о родных.

— Дейенерис, может, успокоится немного. А то её сильно повело.

— Джон Сноу. Мы за него! Джон Сноу должен сесть на трон. Он самый лучший, самый прекрасный персонаж, который там есть.

"Люди любят героев. И они хотят, чтобы они жили, чтобы они сражались, чтобы спасали друг друга, чтобы любили. Видеть их еще раз", - объясняет актриса Ирина Безрукова.

— Конечно, грустно. Мы с малых лет, - нам же всего по 18 сейчас - смотрели "Игры престолов". И тут всё заканчивается. Как нам жить?! Не знаю.

Такую сильную зависимость от сериала по всему миру объясняют разными факторами: великолепная книга, оригинальный сюжет и точно прописанные персонажи, качественная экранизация. Все-таки самый дорогой телепроект в истории. Бюджет каждой из последних серий составлял от 10 до 15 миллионов долларов.

Автор саги Джордж Мартин, создавая свою Вселенную, представлял средневековую Англию, и вдохновлялся сказочным миром Джона Толкина. Но резонанс оказался общественно-политическим. Придуманного им Брана Старка поздравил с восхождением на престол даже МИД Чехии.

"У Толкина, прежде всего, сказка, эпос, миф. А у Мартина, скорее, реалистическое произведение, где весь Средневековый антураж можно легко снять, заменить на современные пиджаки. И останется то же самое, что и в актуальном современном политическом кино", - рассуждает кинокритик Сергей Сычев.

Зрители действительно ассоциируют себя с жителями Нового Средневековья. Иначе зачем так ждать продолжения, а потом разбирать каждую серию по секундам, оценивая работу международной команды. Кстати, свой вклад внесли и наши соотечественники - актеры Юрий Колокольников и Аня Букштейн, а также Алик Сахаров. Он работал над "Игрой престолов" и в качестве оператора, и как режиссер-постановщик.

"Мы посидели, разбили этот мир на части и дали направление", - заявляет Алик Сахаров.

В этом направлении продолжают двигаться миллионы людей. В прямом смысле - путешествуют по местам съемок, скупают сувениры, учат валирийский язык. "Зальдризис буздари иксос драор" — в переводе на русский "дракон не рад". Бесплатные онлайн-курсы валирийского сейчас очень популярны. Вымышленные языки для сериала разработал американский лингвист Дэвид Петерсон. Причем заговорить на валирийском очень трудно.

"Язык сложный. Во-первых, у него очень непривычная фонетика. Во-вторых, например, у него четыре вида чисел, 8 падежей и 10 грамматических форм глагола. Но это еще никого не останавливало", - говорит директор по продукту образовательной онлайн-платформы Анна Ардамацкая.

Хорошо, что не на валирийском издаётся "Пир льда и огня" - официальная поваренная книга "Игры престолов". Над рецептами Семи королевств поработали фанаты саги и профессионалы. Курица в меду, булочка с беконом — всё настолько просто, что сейчас лишь самый ленивый блогер не выкладывает в сеть свои кулинарные потуги.

Хит этой весны в столице - бургеры Семи королевств. "Одичалый" - с гигантским томленым говяжьим ребром. "Лютоволк" - с рваной тушкой индейки, есть еще "Лорд Ночного Дозора" и, наконец, самое острое блюдо - "Матерь драконов". В этом бургере сразу три вида перца. Дракарис, как сказали бы в Вестеросе, то есть "драконий огонь". Его хотели потушить сразу после финала саги, но, похоже, эти бургеры еще долго будут пользоваться спросом. Как, впрочем, всё, что связано с "Игрой престолов". Эксперты уверены: даже гневная петиция с требованием переснять финал саги - это тоже часть маркетинга!

"Я не верю ни в какую петицию. Конечно, это имеет большой резонанс, и это пиар-повод, когда есть армия людей, которая не согласна с тем, как закончилось. Это всё-таки проект, продукт, который нужно маркетировать для той аудитории, которая еще не смотрела", - объясняет директор по цифровому рекламному продукту и инновациям Мария Полканова.

В мире растет целая армия мальчиков и девочек, названных в честь персонажей сериала. Самое популярное имя - Арья, их уже две тысячи, в том числе 18 в Москве и одна в Иванове.

Родители годовалой Арьи счастливы. Они большие фанаты и книг Джорджа Мартина, и сериала. Имя для дочери выбрали единогласно. Теперь не нарадуются.

"Да нам уже даже видно, что у неё характер боевой. Она умеет добиваться того, что ей нужно. Она очень умеет закатывать истерики", - говорит мама девочки Анна Смирнова.

Актеры сериала на этой неделе ностальгируют. Благодаря "Игре престолов" они стали звездами первой величины. К тому же за годы совместной работы сдружились. Теперь с легкостью меняются ролями .

Наряды героев "Игры престолов" нынешней весной идут нарасхват. Блогеры, сисадмины, банковские служащие сметают всё..

"Вот у нас костюм Джона Сноу. Самый наш популярный образец. За него драки, поединки происходят", - рассказывает костюмер Ангелина Краснослободцева.

Майкл Мураки - косплеер, давно живет и зарабатывает в мире популярных персонажей. Джона Сноу выбрал потому, что похож на него характером. Такой же положительный. Роскошный костюм из кожи и меха сделал сам. И настолько слился с образом, что весьма комфортно чувствует себя не в королевстве Севера, а в Замоскворечье.

Судя по спокойной реакции прохожих, все мы давно живем во вселенной "Игры престолов". Язык учим, имена меняем, еду готовим. А суровые условия жизни нам не страшны. Зима в наших краях всегда близко.

Ольга Стрельцова, Марина Глебова, Алишер Султанов, Станислав Чубин. "ТВ Центр".