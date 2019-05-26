ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У нас зима всегда близко: почему "Игра престолов" так популярна

15:00
  • воскресенье
  • 26 мая 2019

Финальный эпизод посмотрели миллионы зрителей по всему миру

В понедельник ранним утром по московскому времени прогрессивное человечество приникло к экранам. В свет вышел заключительный эпизод самого популярного сериала десятилетия - "Игра престолов". В какой-то момент не быть в курсе происходящего в Вестеросе стало даже как-то неловко. Финальной точки и ответа на главный вопрос, кто же займёт знаменитый Железный трон, ждали сотни миллионов зрителей по всему миру. Сага стала культурным феноменом: сериал растащили на мемы и цитаты, а славу персонажей из волшебного мира можно сравнить разве что с популярностью "Битлз" в 60-ых.

7 странностей последней серии "Игры престолов"
Все секреты раскрыты: чем закончился сериал "Игра престолов"
"Игра престолов" завершилась скандалом

Осторожно: текст содержит несколько спойлеров!

10 тысяч человек на стадионе жаждут увидеть развязку любимого сериала. Звезды кино и шоу-бизнеса, студенты, домохозяйки, менеджеры о героях "Игры престолов" говорят как о родных.

—  Дейенерис, может, успокоится немного. А то её сильно повело.

— Джон Сноу. Мы за него! Джон Сноу должен сесть на трон. Он самый лучший, самый прекрасный персонаж, который там есть.

"Люди любят героев. И они хотят, чтобы они жили, чтобы они сражались, чтобы спасали друг друга, чтобы любили. Видеть их еще раз", - объясняет актриса Ирина Безрукова.

— Конечно, грустно. Мы с малых лет, - нам же всего по 18 сейчас - смотрели "Игры престолов". И тут всё заканчивается. Как нам жить?! Не знаю.

Такую сильную зависимость от сериала по всему миру объясняют разными факторами: великолепная книга, оригинальный  сюжет и точно прописанные персонажи, качественная экранизация. Все-таки самый дорогой телепроект в истории. Бюджет каждой из последних серий составлял от 10 до 15 миллионов долларов.

Автор саги Джордж Мартин, создавая свою Вселенную, представлял средневековую Англию, и  вдохновлялся  сказочным миром Джона Толкина. Но резонанс оказался общественно-политическим.  Придуманного им Брана Старка поздравил с восхождением на престол даже МИД Чехии.

"У Толкина, прежде всего, сказка, эпос, миф. А у Мартина, скорее, реалистическое произведение, где весь Средневековый антураж можно легко снять, заменить на современные пиджаки. И останется то же самое,  что и в актуальном современном политическом кино", - рассуждает кинокритик Сергей Сычев.

Зрители действительно ассоциируют себя с жителями Нового Средневековья. Иначе зачем так ждать продолжения, а потом разбирать каждую серию по секундам, оценивая работу международной команды. Кстати, свой вклад внесли и наши соотечественники - актеры Юрий Колокольников и Аня Букштейн, а также Алик Сахаров. Он работал над "Игрой престолов" и в качестве оператора, и как режиссер-постановщик.

"Мы посидели, разбили этот мир на части и дали направление", - заявляет Алик Сахаров.

В этом направлении продолжают двигаться миллионы людей. В прямом смысле - путешествуют по местам съемок, скупают сувениры, учат валирийский язык. "Зальдризис буздари иксос драор" — в переводе на русский "дракон не рад".  Бесплатные онлайн-курсы валирийского сейчас очень популярны. Вымышленные языки для сериала разработал американский лингвист Дэвид Петерсон. Причем заговорить на валирийском очень трудно.

"Язык сложный. Во-первых, у него очень непривычная фонетика. Во-вторых, например, у него четыре вида чисел, 8 падежей и 10 грамматических форм глагола. Но это еще никого не останавливало", - говорит директор по продукту образовательной онлайн-платформы Анна Ардамацкая.

Хорошо, что не на валирийском издаётся "Пир льда и огня" - официальная поваренная книга "Игры престолов". Над рецептами  Семи королевств поработали фанаты саги и профессионалы. Курица в меду, булочка с беконом — всё настолько просто, что сейчас лишь самый  ленивый блогер не выкладывает в сеть свои кулинарные потуги.

Хит этой весны в столице - бургеры Семи королевств. "Одичалый" - с гигантским томленым говяжьим ребром. "Лютоволк" - с рваной тушкой индейки, есть еще "Лорд Ночного Дозора" и, наконец, самое острое блюдо - "Матерь драконов". В этом бургере сразу три вида перца. Дракарис, как сказали бы в Вестеросе, то есть "драконий огонь". Его  хотели потушить сразу после финала саги, но, похоже, эти бургеры еще долго будут пользоваться спросом. Как, впрочем, всё, что связано с "Игрой престолов". Эксперты уверены: даже гневная петиция с требованием переснять финал саги - это тоже часть маркетинга!

"Я не верю ни в какую петицию. Конечно, это имеет большой резонанс, и это пиар-повод, когда есть армия людей, которая не согласна с тем, как закончилось. Это всё-таки проект, продукт, который нужно маркетировать для той аудитории, которая еще не смотрела", - объясняет директор по цифровому рекламному продукту и инновациям Мария Полканова.

В мире растет целая армия  мальчиков и девочек, названных в честь персонажей сериала. Самое популярное имя - Арья, их уже две тысячи, в том числе 18 в Москве и одна в Иванове.

Родители годовалой Арьи счастливы. Они большие фанаты и книг Джорджа Мартина, и сериала. Имя для дочери выбрали единогласно. Теперь не нарадуются. 

"Да нам уже даже видно, что у неё характер боевой. Она умеет добиваться того, что ей нужно. Она очень умеет закатывать истерики", - говорит мама девочки Анна Смирнова.

Актеры сериала на этой неделе ностальгируют. Благодаря "Игре престолов" они стали звездами первой величины. К тому же за годы совместной работы сдружились. Теперь с легкостью меняются ролями .

Наряды героев "Игры престолов" нынешней весной идут нарасхват. Блогеры, сисадмины, банковские служащие сметают всё..

"Вот у нас костюм Джона Сноу. Самый наш популярный образец. За него драки, поединки происходят", - рассказывает костюмер Ангелина Краснослободцева.

Майкл Мураки - косплеер, давно живет и зарабатывает в мире популярных персонажей. Джона Сноу выбрал потому, что похож на него  характером. Такой же положительный. Роскошный костюм из кожи и меха сделал сам. И настолько слился с образом, что весьма комфортно чувствует себя не в королевстве Севера, а в Замоскворечье.

Судя по спокойной реакции прохожих, все мы давно живем  во вселенной "Игры престолов". Язык учим, имена меняем, еду готовим. А суровые условия жизни нам не страшны. Зима в наших краях всегда близко.

Ольга Стрельцова, Марина Глебова, Алишер Султанов, Станислав Чубин. "ТВ Центр".

Главное сегодня
Показ финального эпизода сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена"
Показ финального эпизода сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена"
Показ финального эпизода сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена"
Показ финального эпизода сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена"
Показ финального эпизода сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена"
Показ финального эпизода сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена"
Показ финального эпизода сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена"
Показ финального эпизода сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена"
Показ финального эпизода сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена"
Показ финального эпизода сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена"
Акция в метро, посвященная завершению седьмого сезона саги "Игра престолов"
Акция в метро, посвященная завершению седьмого сезона саги "Игра престолов"
Показ финального эпизода сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена"
Показ финального эпизода сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена"
Показ финального эпизода сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена"
Показ финального эпизода сериала "Игра престолов" на стадионе "РЖД Арена"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.