Кушать подано! Кто и зачем идет в службу доставки еды?

Представить Москву без них уже нельзя

Примета времени в столице — разносчики еды. Такой сервис появился пару лет назад и сегодня обрёл бешеную популярность. Представить улицы города без "коробейников" с преимущественно жёлтыми или зелёными угловатыми сумками уже просто невозможно.

Без них уже невозможно представить городской пейзаж. В яркой форме, с термосумкой за спиной, они повсюду - на улицах и в метро, в центре и в спальных районах. На велосипедах, мотоциклах, самокатах или пешком.

"Обычно я езжу на общественном транспорте, но поскольку здесь недалеко, я прошелся пешком, мне дали двадцать девять минут, а я уложился в двадцать три", - рассказывает курьер Влад Кармацкий.

Такие мини-рекорды имеют значение: клиент доволен, и новый заказ быстрее взять можно. Влад приехал в Москву, чтобы стать футбольным тренером. Но жить и учиться в столице не дёшево. Друзья посоветовали способ подработать. В курьеры обычно берут тех, кому больше восемнадцати, при наличии медкнижки, и после собеседования.

"Если, например, говорить о том, сколько человек из ста, пришедших трудоустраиваться, в итоге получают эту работу, то я скажу, что не больше половины. Этот отбор он достаточно строгий", - уверяет пресс-секретарь компании по доставке еды Алексей Белоусов.

А дальше — сквозь дождь и снег при любых природных катаклизмах. И от грубости клиентов не застрахованы. Раньше могли и без денег оставить, но сейчас заказы в основном уже оплачены. Работа не из легких и в прямом смысле — вес термосумки может достигать 10 килограммов. В принципе, и девушки такой вес "берут". Район, где работать, курьеры часто выбирают сами.

"Свободный график работы, это раз, то есть можно как вечером работать, так и ночью, это зависит от желания человека", - говорит курьер Сергей Воронцов.

Минимальная смена - четыре-пять часов. Можно хоть раз в месяц выходить. Но есть и те, кто готов трудиться без выходных и по 12 часов в сутки. Впрочем, после трагического случая в Петербурге, когда молодой парень из-за сердечного приступа умер прямо на улице, в некоторых компаниях за переработкой стали следить. Смены больше десяти часов не разрешают, заставляют брать выходные. Зарплата - от шестидесяти до восьмидесяти тысяч у тех, кто трудится, не жалея сил. У Антона рабочий день — шесть часов.

"В среднем, у меня в день где-то от двух до трех тысяч выходит", - откровенничает курьер Антон Шапкин.

Число заказов год от года растёт. Если раньше в главных клиентах службы доставки еды числились менеджеры до 30 лет, то сейчас заказывают все и абсолютно всё. В лидерах - пицца, суши, роллы, бургеры, но все ближе к ним - блюда, которые самим сложно и долго готовить - манты, плов. А привозить заказы курьерам приходится не только в офис или домой.

"Заказывают в поезда, стоящие, например, на станциях. Заказывают в больницы. У нас был смешной пример, когда в гастроэнтерологическое отделение больницы заказали два ведра куриных крылышек. Человек, видимо, по ним очень соскучился", - смеется пресс-секретарь компании по доставке еды Алексей Белоусов.

И сервисов по доставке еды всё больше. О конкуренции двух крупнейших уже ходят легенды. Периодически появляются сообщения о вспыхивающих между курьерами драках, их уже окрестили "войной желтой и зеленой коробок" и высмеяли в интернете. Вполне реальные и весьма романтические истории случаются. Фото влюбленных курьеров из враждующих сервисных кланов облетело все соцсети. И даже компании-работодатели, забыв о конкуренции, решили профинансировать современным Ромео и Джульете поездку в Париж.

А буквально на днях в сети разразилась целая буря! Один из сервисов запустил социальную рекламу, рассекретив факты биографии своих курьеров: ваш заказ доставит заслуженный артист, учитель литературы, альпинистка, репортер федерального канала. Рассчитывали показать их не как безликих персонажей, а как людей с увлечениями и талантами, чтоб относились с уважением. Но реакция пользователей оказалась непредсказуемой.

— Ужас! Вся культурная элита в курьерах бегает! Бедные люди.

— Яркий пример катастрофы на рынке труда – квалифицированные люди не могут найти работу и идут в курьеры. Явная демонстрация, что в современной России у тебя одно будущее: курьер. Жесть какая-то.

— Финалом кампании должен стать постер с силуэтом человека и надписью: "Завтра наш заказ можешь доставить ты!"

Ситуации у тех, кто в курьеры пошёл, конечно, совершенно разные. Для одних - это основная работа, для других - подработка, а для третьих, может быть, необходимая пауза в карьере.

"Несколько лет работала юристом. Устала работать в офисе, хотелось что-то вот для души", - объясняет курьер Юлия.

И вроде бы Маяковский давным-давно объяснил, что "все работы хороши, выбирай на вкус", а вот как относиться к этому выбору другого - с уважением или без - зависит уже, видимо, от личной степени воспитания и снобизма.

Юлия Богоманшина, Марина Глебова, Валерия Дзгоева, Сергей Титов, Алишер Султанов, "ТВ Центр".