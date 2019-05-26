Аномальная жара накроет Москву

Воздух в столице прогреется до +32

Резкое потепление ожидает москвичей на следующей неделе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Во вторник столбики термометров доберутся до +27, в среду так и вовсе до 30 градусов выше нуля. Настоящий летний зной, даром что июнь ещё не начался. Во второй половине недели облаков станет больше, пойдут дожди - несильные и кратковременные, зато с грозами и порывистым ветром. Так часто бывает при жаркой погоде. К выходным напряжение в атмосфере спадёт. Температура вернётся к норме, осадки прекратятся.

В понедельник столичный регион ждут ещё вполне комфортные +20, облачно с прояснениями, и никаких дождей.