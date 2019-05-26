Зеленский сжалился над своими критиками

Президент попросил полицию быть помягче с недовольными его политикой

Владимир Зеленский попросил МВД не пресекать митинги недовольных его политикой, если их участники не нарушают закон. Так президент Украины отреагировал на сообщения о задержании двух участников несанкционированной акции.

Ранее СМИ сообщили, что в городе Ровно двое молодых людей вышли не несогласованный митинг, потребовав импичмента действующего президента. По их мнению, Зеленский назначил на руководящие посты в стране своих друзей и тем самым нарушил закон. Полиция задержала участников акции за нарушение порядка и организации проведения собраний. Сообщается, что одной из задержанных всего 16 лет.

На инцидент отреагировал сам Зеленский. В своем фейсбуке он рассказал, что прояснил судьбу молодых людей.

"Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не применять меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - написал он.

Владимир Зеленский стал президентом, победив во втором туре выборов. За него проголосовали более 73% украинцев. Зеленский вступил в должность 20 мая.