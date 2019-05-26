ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам пересчитают доплаты к пенсиям. Что изменится?

17:05
  • воскресенье
  • 26 мая 2019

Раньше повышение пенсий было формальных из-за уменьшения социальных доплат

В России вступил в силу приказ Минтруда о пересчете социальных доплат российских пенсионеров. Благодаря этому пенсии поднимутся выше прожиточного минимума.
Жизнь россиян сильно изменится с 1 июня

До введения новых правил пенсионеру назначалась социальная доплата, если его пенсия была ниже прожиточного минимум, с тем, чтобы в сумме он получал не меньше ее. После индексации доплата уменьшалась, в результате размер пенсии не менялся, пишет "Российская газета".

Теперь размер доплаты будет устанавливаться до индексации. Сначала будет устанавливаться социальная доплата, приравненная к размеру прожиточного минимума, а потом уже сама пенсия. Благодаря этому доход пенсионеров будет выше прожиточного минимума после каждой индексации.

Закон о доиндексации пенсий Владимир Путин подписал в апреле. По новой схеме будут проиндексированы пенсии, которые были ниже прожиточного минимума с 1 января 2019 года.

Главное сегодня
Женщины получают консультацию от специалиста ПФР
Женщины получают консультацию от специалиста ПФР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.