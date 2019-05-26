Россиянам пересчитают доплаты к пенсиям. Что изменится?

Раньше повышение пенсий было формальных из-за уменьшения социальных доплат

В России вступил в силу приказ Минтруда о пересчете социальных доплат российских пенсионеров. Благодаря этому пенсии поднимутся выше прожиточного минимума.

До введения новых правил пенсионеру назначалась социальная доплата, если его пенсия была ниже прожиточного минимум, с тем, чтобы в сумме он получал не меньше ее. После индексации доплата уменьшалась, в результате размер пенсии не менялся, пишет "Российская газета".

Теперь размер доплаты будет устанавливаться до индексации. Сначала будет устанавливаться социальная доплата, приравненная к размеру прожиточного минимума, а потом уже сама пенсия. Благодаря этому доход пенсионеров будет выше прожиточного минимума после каждой индексации.

Закон о доиндексации пенсий Владимир Путин подписал в апреле. По новой схеме будут проиндексированы пенсии, которые были ниже прожиточного минимума с 1 января 2019 года.