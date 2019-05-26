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Последствия мощного землетрясения в Перу сняли на видео

17:31
  • воскресенье
  • 26 мая 2019

Погиб один человек, более десяти получили травмы

В Перу в результате сильного землетрясения оказались разрушены или серьёзно повреждены десятки зданий, в том числе жилые дома и больницы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Есть пострадавшие. Их количество пока не сообщается. По предварительным данным, погиб один человек. Подземный толчок магнитудой 8 произошёл поздно ночью на севере страны в регионе Сан-Мартин. Но ощущалось землетрясение за много километров от него, почти на всей территории страны и даже за её пределами: в приграничных областях Бразилии, Эквадора и Колумбии.

Власти Перу призывают граждан сохранять спокойствие и пытаются оценить ущерб от разгула стихии. На улицах городов Сан-Мартин и Лагунас, которые оказались в эпицентре стихийного бедствия, дежурят полицейские и военные.

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