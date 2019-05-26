Дочь Алсу высказалась о финале детского "Голоса"

Она назвала участие в проекте самым лучшим и веселым временем

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова нарушила молчание и прокомментировала финал проекта шоу "Голос. Дети". Заявление юной певицы опубликовано в ее инстаграме.

Микелла поблагодарила всех своих подписчиков и друзей за поддержку. По ее словам, она чувствовала радость даже на расстоянии, и это очень помогало. Отдельной благодарности удостоился Первый канал и наставники участников проекта.

"Моя мечта - выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни! У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего", - заявила Микелла Абрамова (орфография и пунктуация сохранены, - прим. редакции).

Она также поздравила финалистов конкурса. Хотя сама Микелла отказалась от участия в специальном финале, она заявила, что была "вместе со всеми" участниками.

Шоу "Голос.Дети" завершился победой дочери Алсу, из-за чего разгорелся скандал. Утверждалось, что девочке якобы "накрутили" голоса. Проверка эту информацию подтвердила. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст принял решение снять спецвыпуск шоу, на котором объявил всех финалистов победителями проекта и пообещал, что шоу не закроют.

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