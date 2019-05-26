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Американцы перекрасили F-16 под российский Су-57. Видео

18:27
  • воскресенье
  • 26 мая 2019

Летчиков учили не впадать в ступор при виде новой цели

ВВС США показали видео полета F-16 в камуфляже, имитирующем окраску российского истребителя пятого поколения Су-57. Ролик появился в фейсбуке авиабазы Неллис.

Показанный самолет входит в эскадрилью, изображающую противника на американских учениях. Помимо "пиксельной" окраски, на истребитель нанесли бортовые номера красного цвета, которые используются в ВКС России.

Как объявил бригадный генерал Роберт Новотны, окраска "учебных целей" в цвета самолетов потенциального противника нужна для того, чтобы летчики не впадали в ступор при первой встрече с новой целью. Видео F-16 в "российской" окраске публикует ТВЦ.RU.

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Истребитель F-16 ВВС США
Истребитель F-16 ВВС США
Истребитель F-16 ВВС США
Истребитель F-16 ВВС США
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