Американцы перекрасили F-16 под российский Су-57. Видео

Летчиков учили не впадать в ступор при виде новой цели

ВВС США показали видео полета F-16 в камуфляже, имитирующем окраску российского истребителя пятого поколения Су-57. Ролик появился в фейсбуке авиабазы Неллис.

Показанный самолет входит в эскадрилью, изображающую противника на американских учениях. Помимо "пиксельной" окраски, на истребитель нанесли бортовые номера красного цвета, которые используются в ВКС России.

Как объявил бригадный генерал Роберт Новотны, окраска "учебных целей" в цвета самолетов потенциального противника нужна для того, чтобы летчики не впадали в ступор при первой встрече с новой целью. Видео F-16 в "российской" окраске публикует ТВЦ.RU.