Покровитель Зеленского предрек ему судьбу Порошенко

Игорь Коломойский посоветовал новому президенту не слушать Запад

Владимир Зеленский закончит как Петр Порошенко, если не будет принимать своих решений. Такой прогноз дал олигарх Игорь Коломойский, марионеткой которого называют нового президента Украины.

Бизнесмен посоветовал прекратить выплачивать долги Международному валютному фонду и объявить дефолт. В качестве успешного, по его мнению, примера он привел Грецию, которая после финансовых трудностей не стала расплачиваться по траншам МВФ.

"Если Зеленский послушает Запад и не будет принимать своих решений, он закончит как Порошенко. У него будут такие же рейтинги: пять, десять или 15 процентов вместо 73", - заявил Коломойский в интервью Financial Times.

Он уверен, что победа Владимира Зеленского на выборах стала демонстрацией желания украинцев отдохнуть от реформ, навязанных МВФ. Долги Киева США и Европа должны списать в качестве "оплаты за страдания в противостоянии с Москвой".

"[Запад] не волнует Украина. Хотите навредить России, а Украина — только предлог", — подытожил олигарх.

Ранее Зеленский обещал выполнить все условия международных кредиторов. В декабре прошлого МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины в размере почти 4 миллиардов долларов. Полтора из них Киев уже получил, на остальные сможет рассчитывать по итогам полугодовых проверок.