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Праймериз "Единой России": как это было

08:47
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Единороссы в 32 регионах определяли "кандидатов в кандидаты"

Около полутора миллионов граждан в воскресенье приняли участие в предварительном отборе кандидатов "Единой России". Ведущая в стране партия - единственная регулярно проводит праймериз - открытый конкурс претендентов для участия в выборах. Прийти на участки и проголосовать за лучших могли все желающие. В этом году в стране пройдут кампании регионального и местного уровня, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы. Конкурс возможных кандидатов на них от "Единой России" превысил в среднем четыре человека на место.

Подробности -  в репортаже Матвея Шестакова.

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