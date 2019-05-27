Праймериз "Единой России": как это было

Единороссы в 32 регионах определяли "кандидатов в кандидаты"

Около полутора миллионов граждан в воскресенье приняли участие в предварительном отборе кандидатов "Единой России". Ведущая в стране партия - единственная регулярно проводит праймериз - открытый конкурс претендентов для участия в выборах. Прийти на участки и проголосовать за лучших могли все желающие. В этом году в стране пройдут кампании регионального и местного уровня, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы. Конкурс возможных кандидатов на них от "Единой России" превысил в среднем четыре человека на место.

Подробности - в репортаже Матвея Шестакова.