"Никто не хочет ужасных вещей": Трамп сделал заявление по Ирану

Вашингтон оценил возможность переговоров с Тегераном

Иран предложил странам Персидского залива заключить договор о ненападении. Глава МИД Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф заявил об этом в Багдаде на переговорах со своим иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом.

По словам Зарифа, Тегеран готов строить сбалансированные отношения со всеми соседями по региону. Шагом к этому мог бы стать договор о ненападении, который, как сказал иранский министр, "лежит на столе".

При этом, подчеркнул Зариф, Тегеран будет противостоять любой агрессии - экономической или военной. Коллегу поддержал глава иракского МИД. Багдад, по словам Аль-Хакима, отвергает односторонние действия США, и готов выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном.

В последнее время Соединённые Штаты сосредоточили в Персидском заливе и на подступах к нему не менее семи боевых кораблей, а также доставили в регион зенитно-ракетный комплекс Patriot. В Белом Доме и Пентагоне однако заявляют, что не стремятся к войне с Ираном, и проводят против него лишь политику сдерживания.

"Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи", - приводит слова Трампа "Газета.Ru". Президент США заявил о готовности переговоров с Тегераном.