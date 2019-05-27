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В Сирии заработал завод по производству алюминиевых окон

09:16
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Он возобновил работу в пострадавшем от боевых действий районе сирийского города Алеппо

В сирийском Алеппо возобновил работу завод по производству алюминиевых окон. Фабричное оборудование было разграблено террористами во время боевых действий, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас благодаря госкредитам предприятие постепенно налаживает выпуск продукции. Материалы закупаются в России. Работа на заводе предоставляется в первую очередь беженцам.

В пострадавших от террористов районах Сирии идёт активное восстановление инфраструктуры, строятся новые дома, и продукция фабрики пользуются большим спросом.

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Завод по производству алюминиевых окон в Сирии
Завод по производству алюминиевых окон в Сирии
Завод по производству алюминиевых окон в Сирии
Завод по производству алюминиевых окон в Сирии
Завод по производству алюминиевых окон в Сирии
Завод по производству алюминиевых окон в Сирии
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