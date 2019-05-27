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В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ: нововведения этого года

09:34
  • понедельник
  • 27 мая 2019

По данным Рособрнадзора, всего по стране свои знания проверят 750 тысяч человек

27 мая в России стартует основной этап сдачи ЕГЭ. Его открывают экзамены по литературе и географии. Это предметы по выбору, передает "ТВ Центр".

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Практически во всех регионах материалы аттестации печатают непосредственно перед тестом  прямо в аудиториях. Классы оснащены видеокамерами, за порядком следят организаторы и их помощники.

Уже в среду выпускники будут писать обязательный ЕГЭ по математике, а 3 июня - по русскому. Среди нововведений этого года - в перечень предметов единого госэкзамена включен китайский, он станет пятым языком по выбору участников. Впервые в обязательном порядке будут сдавать ЕГЭ жители Крыма и Севастополя.

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