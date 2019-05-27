В него стреляли: Кличко выложил видео с треснувшего нового моста

Глава украинской столицы очень зол

Мэр Киева Виталий Кличко с гордостью опубликовал в своем Facebook пост, посвященный открытию нового пешеходного моста в городе. Он отметил, что давно не видел столько улыбающихся людей и положительных эмоций, говоря о гостях, которые посетили сооружение за сутки после открытия.

Однако позднее тон бывшего спортсмена изменился. Выяснилось, что на стеклянной части моста появились трещины. Кличко выложил видеозапись осмотра повреждений.

"Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма", - написал мэр Киева.

По его словам, рассматривается версия того, что в мост стреляли. Кличко подчеркнул, что он сильно зол из-за произошедшего. "Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", - отметил он.

Он добавил, что такие диверсии "будут иметь жесткий ответ". Теперь Кличко обратился в правоохранительные органы и попросил выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся.

Также Кличко рассказал о визите специалистов на поврежденный мост. Выяснилось, что вандалы повредили защитное стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола. При этом основное каленое стекло не пострадало. Мэр украинской столицы пообещал, что поврежденные элементы заменят в течение суток.

Новый пешеходно-велосипедный мост соединяет парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов. Он открылся 25 мая в присутствии Кличко. Как передает РИА Новости, стоимость моста составляет примерно 258 миллионов гривен (630 миллионов рублей).

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Кличко явился на инаугурацию Зеленского в нелепом виде