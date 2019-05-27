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"Никто не рассказывает, как нужно умирать": актриса Яковлева о борьбе с раком

08:34
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Звезда "Чародеев" два года страдает от страшной болезни

Александра Яковлева в 2016 году перестала появляться на публике. Сразу же появилась масса слухов, куда пропала актриса. Сама Яковлева говорила, что с ней все хорошо и особо на контакт с прессой не шла.

Узнать, что же происходит с любимицей миллионов удалось Андрею Малахову. Он пригласил Яковлеву на свое шоу, в ходе которого актриса сделала шокирующее заявление - уже больше двух лет она борется с раком.

По словам звезды "Чародеев", она находится на грани жизни и смерти. Но врачи вселили в Яковлеву надежду, заявив, что имеются хорошие шансы на выздоровление. Однако в какой-то момент у актрисы все же возникла депрессия. Именно тогда она перестала появляться на публике.

"Знаете, нас на протяжении жизни учат многому, но никто не рассказывает, как нужно умирать. Вот я столкнулась с онкологией и опустила руки", - поделилась она.

Сейчас артистка проходит курс лечения. В студии Малахова она выглядела великолепно, без намека на страшное заболевание. Медики дают хорошие прогнозы на выздоровление любимицы россиян.

Александра Яковлева - звезда российского кино. Самые известные фильмы с ее участием "Экипаж" и "Чародеи".

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