В России ужесточат правила призыва в армию

Комиссии смогут ставить под сомнения заключения гражданских медиков

В России могут ужесточить правила призыва в Вооруженные силы. Как ожидается, поправки внесут в закон "О воинской обязанности и военной службе". Новшества коснутся прохождения медицинской комиссии.

По данным Минобороны, военкомат получит право при наличии сомнений направить потенциального призывника на контрольно-медицинское освидетельствование. Кроме того, теперь понятие "осмотр" будет изменено на "освидетельствование".

"Медосмотр — это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование — это обследование с заключением о степени годности к военной службе, — рассказал газете "Известия" учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

Изменения направлены на борьбу с недобросовестными врачами, которые за вознаграждение освобождают призывников от прохождения военной службы.

В середине апреля президент России Владимир Путин заявил, что рано или поздно призыв в армию уйдет в прошлое. По его словам, из-за усложнения военной техники, управлять ею смогут только профессионалы.