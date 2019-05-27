Россиянам разрешат сдавать бутылки в магазин

Пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца 2019 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития проработать вопрос возобновления практики сдачи бутылок в магазин. Об этом говорится в плане реализации предложений, высказанных во время отчета правительства о результатах его деятельности за 2018 год.

Такое предложение сделали представители партии "Справедливая Россия". Замглавы фракции в Госдуме Олег Нилов отметил, что сейчас экологическая проблема номер один — высокий объем мусора. Он добавил, что отдельные регионы уже приступили к покупке мест складирования отходов в других субъектах.

По словам Нилова, в Европе торговые сети используют автоматы. Они измельчают пластик и стекло. Затем они направляются на переработку, пишет газета "Известия". Он добавил, что как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки. Стоимость одной бутылки может составить от пяти до семи рублей. Теперь пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца 2019 года.

Как заявил председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов, в мировой практике вопрос переработки отходов решается комплексно. Здесь важно стимулировать население к раздельному сбору мусора. Возврат тары в сети может быть только платным. В противном случае у людей будет отсутствовать стимул нести пустые бутылки обратно.

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