"Брэдли беременный?" Фото отрастившего пузо Купера с дочкой и Шейк вызвало восторг

Актер набрал пару-тройку лишних килограммов

На фоне слухов о расставании Брэдли Купер и Ирина Шейк показались вместе на публике. Актер и модель вышли на прогулку в один из парков Лос-Анджелеса с дочкой Леей. Фото семьи папарацци выложили в Instagram.

Для семейного выхода Ирина и Брэдли выбрали спортивный стиль. Шейк надела джинсы, черную водолазку и кроссовки. Даже в таком виде модель была неотразима. Чего не скажешь о ее возлюбленном. Брэдли в спортивном костюме, сланцах и бейсболке выглядел неряшливо.

Как заметили пользователи Сети, Купер сильно располнел. Даже просторная толстовка не скрывала его пузико. "Брэдли беременный?" "Купер какой-то взъерошенный и пухлый", "Какое милое пузико", - написали поклонники актера.

Другие фанаты пары пришли в восторг от увиденного. Народ отметил, что Ирина и Брэдли идеально смотрятся вместе, а малышка Лея растет копией звездного папы. "Они прекрасны", "Не могу налюбоваться", "Это идеальная семья", - отметили поклонники актера и модели.

Напомним, что в середине мая СМИ сообщили о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Якобы актер потребовал от модели прекратить выставлять семейную жизнь на публику, но россиянка отказалась выполнять прихоть Купера. По другой версии пару разбила Леди Гага. Якобы Брэдли увлекся певицей во время съемок фильма "Звезда родилась". Позже эта информация была опровергнута. Оказалось, что Гага и Купер не виделись несколько месяцев.