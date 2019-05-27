Жителям Украины предрекли смерть от обнищания

Курс гривны обрушится после дефолта

Жители Украины в большой опасности, утверждает депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, причина в том, что олигарх Игорь Коломойский предложил президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг МВФ.

В этом случае, по словам Рабиновича, будет полное обнищание населения. "А потом — да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?" — подчеркнул парламентарий в эфире телеканала "112 Украина". Он добавил, что курс гривны в этом случае упадет за 200 за доллар.

Рабинович добавил, что МВФ не может являться партнером Украины, так как, это финансовый доктор, который лечит страну 4,5 года. "В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит доктор — шарлатан", — подчеркнул Рабинович.

По его словам, с дефолтом Киеву лучше подождать. Рабинович также напомнил, что Украина сократила поставки металлургической промышленности на 7,5% и на 18% — химической, передает РИА Новости. По его словам, эти цифры катастрофичны для украинской экономики. Она лишается отраслей, которые могли бы стать "локомотивом, чтобы вытолкнуть ее вперед".

Ранее бизнесмен Коломойский заявил, что Владимир Зеленский закончит как экс-президент Украины Петр Порошенко, если не будет принимать своих решений. Олигарх посоветовал политику прекратить выплачивать долги Международному валютному фонду (МВФ) и объявить дефолт. В качестве успешного, по его мнению, примера он привел Грецию. Она после финансовых трудностей не стала расплачиваться по траншам МВФ.

До этого Зеленский обещал выполнить все условия международных кредиторов. В декабре прошлого года МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины в размере почти четырех миллиардов долларов. Полтора из них Киев уже получил, на остальные сможет рассчитывать по итогам полугодовых проверок.

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