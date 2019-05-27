Какой томатный сок лучше покупать

Росконтроль провёл исследование семи популярных марок

Эксперты Росконтроля провели исследование томатного сока ряда известных брендов. Были проверены марки Noyan, "4 сезона", "Удачный", "Добрый", "Каждый день", "Дары Кубани" и Santal. Результаты исследования имеются в распоряжении ТВЦ.RU.

Образцы тестировались по 40 параметрам, среди которых самые важные - безопасность, наличие крахмала, а также пестицидов. При этом продукция для проверки закупалась в обычном магазине, а не бралась на складе.

Выяснилось, что продукция "4 сезона" и "Добрый" не может называться соком, поскольку имеет совсем небольшое содержание растворимых сухих веществ. В соках двух брендов – "Добрый" и "Дары Кубани" - был обнаружен препарат пропамокарб, в Noyan и "Удачном" найдена плесень (ее количество не опасно для организма).

По результатам экспертизы к употреблению рекомендована продукция Noyan, "Каждый день" и "Дары Кубани". В списке товаров с замечаниями - соки "4 сезона", "Добрый", "Удачный" и Santal.