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Какой томатный сок лучше покупать

09:53
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Росконтроль провёл исследование семи популярных марок

Эксперты Росконтроля провели исследование томатного сока ряда известных брендов. Были проверены марки Noyan, "4 сезона", "Удачный", "Добрый", "Каждый день", "Дары Кубани" и Santal. Результаты исследования имеются в распоряжении ТВЦ.RU.

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Образцы тестировались по 40 параметрам, среди которых самые важные - безопасность, наличие крахмала, а также пестицидов. При этом продукция для проверки закупалась в обычном магазине, а не бралась на складе.

Выяснилось, что продукция "4 сезона" и "Добрый" не может называться соком, поскольку имеет совсем небольшое содержание растворимых сухих веществ. В  соках двух брендов – "Добрый" и "Дары Кубани" - был обнаружен препарат пропамокарб, в Noyan и "Удачном" найдена плесень (ее количество не опасно для организма).

По результатам экспертизы к употреблению рекомендована продукция Noyan, "Каждый день" и "Дары Кубани". В списке товаров с замечаниями - соки "4 сезона", "Добрый", "Удачный" и Santal.

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