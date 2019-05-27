Завидуй, Меган! Кейт Миддлтон наденет тиару принцессы Дианы на банкет с Трампом

Маркл на мероприятии даже не появится

Меган Маркл упустила шанс надеть тиару принцессы Дианы из-за декретного отпуска. Как пишет People Magazine, блистать в драгоценности будет герцогиня Кембриджская Кейт.

3 июня в Букингемском дворце состоится банкет в честь официального визита Дональда и Меланьи Трамп в Великобританию. В этот день королева Елизавета II проведет приватный обед для президента и первой леди США, а после Дональд и Меланья присоединятся к принцу Чарльзу и Камилле Паркер-Боулз за чаепитием.

На вторую часть обеда приглашены и дети Чарльза с женами. А далее - банкет. На торжественное мероприятие герцогиням разрешено надеть лучшие драгоценности из королевской коллекции.

Известно, что Меган Маркл мечтает носить бриллиантовую тиару принцессы Дианы, из-за этого ранее даже разгорелся скандал во дворце. Жена принца Гарри потребовала выдать ей украшение для визита на Фиджи, но получила отказ.

В июне у Меган был шанс покрасоваться в тиаре, но герцогиня вынуждена сидеть с новорожденным сыном. Пользователи Сети шутят, что Маркл будет в этот день сходить с ума от ревности к Кейт, ведь герцогиня Кембриджская придет на прием. "Завидуй, Меган!" - написал в Instagram один из поклонников королевской семьи.

Принц Гарри также присоединится к королевской семье для частного обеда. Но на государственном банкете он предпочел не появляться.

Отметим, что Кейт Миддлтон была последней, кто надевал бриллиантовую тиару. Это было на государственном банкете королевы в октябре 2018 года. Драгоценность является одной из самых известных тиар в коллекции королевской семьи, поскольку она была любимым украшением принцессы Дианы.