В Сети появилось видео танцующего после провала на ЧМ Овечкина

Форвард сборной России зажег на праздничном ужине

На ужине сборной России по хоккею неожиданным номером отметился нападающий и капитан команды Александр Овечкин. Мероприятие проходило после матча за третье место, в котором наши хоккеисты завоевали бронзовые медали.

Спортсмен исполнил танец. Причем он сделал это под музыку из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Видеозапись опубликована в Instagram NoVa Caps.

Кроме того, во время ужина игроки исполнили гимн России.

Многие эксперты называли сборную России главным фаворитом чемпионата мира в Словакии. Россияне действительно мощно выступили на групповой стадии, одержав семь побед в семи матчах. В четвертьфинале команда Ильи Воробьева с трудом обыграла сборную США со счетом 4:3. А в полуфинале россияне и вовсе уступили команде Финляндии со счетом 0:1. Сами финны затем обыграли в финале Канаду со счетом 3:1 и стали чемпионами мира.

В игре за третье место россияне не смогли обыграть Чехию в основное время и в овертайме – 2:2. Однако в серии буллитов сборная России оказалась лучше и выиграла бронзовые медали. Тем не менее, болельщики в соцсетях все равно называют третье место провалом для такой звездной команды.

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