Гафт в инвалидном кресле довел Немоляеву до слез

Актер встретился со своей коллегой, несмотря на болезнь

83-летний актер Валентин Гафт растрогал до слез свою коллегу Светлану Немоляеву, появившись на публике в инвалидном кресле.

82-летняя актриса Светлана Немоляева, широко известная по фильмам "Служебный роман" и "Гараж", пришла на передачу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Она крайне удивилась, когда в студии появился ее партнер по съемкам Валентин Гафт, который из-за болезни не может самостоятельно передвигаться.

"Но что значит товарищеское отношение! - цитируют Немоляеву "Дни.ру". - Валя приехал, несмотря на болезнь... Я знаю, как ему было сложно. Невыносимо сложно. Его привезли в инвалидном кресле, а для актера это немыслимо - быть таким, как он, а потом появиться в другом виде. И он довел меня до слез".

Гафт рассказал телезрителям о том, как они с Немоляевой работали над разными проектами. Актриса поблагодарила его, а позднее выразила надежду на то, что ее внучка, актриса Полина Лазарева, будет окружена такими же верными друзьями и коллегами.

Ранее Валентин Гафт, комментируя кончину Элины Быстрицкой, рассказал о своем плохом самочувствии. ТВЦ.RU спросил артиста, придет ли он на прощание с коллегой. "Если дойду. Я плохо себя чувствую", - сказал Гафт.