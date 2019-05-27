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Гафт в инвалидном кресле довел Немоляеву до слез

10:22
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Актер встретился со своей коллегой, несмотря на болезнь

83-летний актер Валентин Гафт растрогал до слез свою коллегу Светлану Немоляеву, появившись на публике в инвалидном кресле. 
Валентина Гафта выписали из больницы

82-летняя актриса Светлана Немоляева, широко известная по фильмам "Служебный роман" и "Гараж", пришла на передачу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Она крайне удивилась, когда в студии появился ее партнер по съемкам Валентин Гафт, который из-за болезни не может самостоятельно передвигаться. 

"Но что значит товарищеское отношение! - цитируют Немоляеву "Дни.ру". - Валя приехал, несмотря на болезнь... Я знаю, как ему было сложно. Невыносимо сложно. Его привезли в инвалидном кресле, а для актера это немыслимо - быть таким, как он, а потом появиться в другом виде. И он довел меня до слез". 

Гафт рассказал телезрителям о том, как они с Немоляевой работали над разными проектами. Актриса поблагодарила его, а позднее выразила надежду на то, что ее внучка, актриса Полина Лазарева, будет окружена такими же верными друзьями и коллегами. 

Ранее Валентин Гафт, комментируя кончину Элины Быстрицкой, рассказал о своем плохом самочувствии. ТВЦ.RU спросил артиста, придет ли он на прощание с коллегой. "Если дойду. Я плохо себя чувствую", - сказал Гафт. 

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