В Сети появилась новая серия "Простоквашино"

Также стало известно о скором появлении в сериале нового персонажа

В интернете появился новый эпизод мультсериала "Возвращение в Простоквашино". Название серии "Гипноз".

Главным действующим лицом выпуска оказался пес Шарик. Он сконструировал гипнокруг и начал испытывать его на друзьях. При этом кот Матроскин гипнозу не поддался, в отличие от почтальона Печкина. Он впал в транс и начал совершать "нетипичные для себя поступки", отметили в "Союзмультфильме". Серию выложили на YouTube-канале студии.

Режиссером 15-го эпизода стала Евгения Жиркова, сообщает ТАСС. Между тем, в начале июня станет известно, кто озвучит новую героиню мультсериала. Это возлюбленная почтальона Печкина, а также няня Веры Павловны.

Серия эпизодов "Возвращение в Простоквашино" является продолжением знаменитых мультфильмов, которые были сняты по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Новый мультсериал выходит с 2018 года. Создатели намерены выпустить 30 новых серий с сильно осовремененными сюжетными линиями.

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