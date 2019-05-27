Выборы в Европарламент завершились триумфом "правых"

Скептики укрепляют свои позиции в Евросоюзе

В ЕС подводят итоги выборов в Европарламент. Данные экзит-полов показывают, что прежние лидеры теряют позиции. Впервые в законодательном собрании почти 200 мест могут получить приверженцы правых взглядов и сторонники независимости от Брюсселя. Сокрушительное поражение потерпела правящая греческая партия во главе с Алексисом Ципрасом. Премьер-министр Греции уже заявил о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы. Как ожидается, итоги евроголосования подтолкнут к изменениям и другие страны.

Брюссель день выборов встречает обороняясь. В центре города протесты "желтых жилетов". Но совсем скоро сторонники евроскептиков будут не штурмовать здание Европарламента, а заседать в нем, передает "ТВ Центр".

Правоцентристам и социалистам хотя и удалось вновь сформировать две крупнейшие фракции, но вот большинство - уже нет. Значительная часть мест в новом парламенте отходит "Зеленым". А евроскептики и ультраправые в сумме набирают 108 мандатов. На 30 больше, чем в прошлом созыве. И если смогут сформировать коалицию, станут третьей силой в европейском заксобрании.

Одна из самых громких побед - во Франции. Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен обходит президентскую "Вперед, Республика". Из 79 депутатских кресел, что отведены стране в Европарламенте, сторонники Ле Пен займут 55.

Для Макрона поражение особенно неприятное. Он ведь сам призывал французов не просто голосовать за будущее Европы. Но и поддержать лично его политику. Марин Ле Пен теперь предлагает распустить Национальное собрание. И назначить внеочередные парламентские выборы.

"Голоса за "Национальное объединение" - это голоса в пользу людей. Президент Макрон сам превратил эти выборы в вотум доверия президенту. Что ж, он увидел истинное отношение людей к его политике и к его персоне", - заявила Марин Ле Пен.

Ультраправые Германии, пока не так уверенно, но тоже набирают силу. У АДГ - чуть больше 10 процентов голосов. Результат лучше, чем 5 лет назад. А вот блок ХДС/ХСС свои позиции ослабил. 28 процентов против 35 на предыдущих выборах. Впрочем, и этого хватит, чтобы сделать протеже Ангелы Меркель Манфреда Вебера одним из основных кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Рекордные 22 процента голосов в Германии получили "Зеленые". Тогда как у социал-демократов только 15.

Неприятными итоги выборов оказались для властей Греции. Партия премьера Алексиса Ципраса проиграла оппозиции. И теперь страну ждут внеочередные выборы. И очередной политический кризис.

А вот Себастьян Курц явно сохранил доверие австрийцев. Несмотря на грандиозный скандал с вице-канцлером Штрахе, у Австрийской народной партии 35 процентов голосов. И первая строчка.

Силы популистов укрепят результаты голосования в Венгрии - у партии Виктора Орбана внушительные 56 процентов. И в Италии. Партия Маттео Сальвини - первая. А в сумме с результатами движения "5 звезд" у итальянских популистов абсолютное большинство голосов.

Грандиозный успех евроскептики празднуют в Британии, которая все никак не выйдет из ЕС. У партии "Брекзит" - больше 30 процентов. У консерваторов и Терезы Мэй - 7.

Европарламенту, который, как отмечают политологи, стал гораздо более фрагментированным, стоит готовиться к непростым переговорам по заключению межпартийных альянсов. Свой новый курс Европе, похоже, придется определять в условиях серьезной нестабильности.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".