Что ждет Украину в случае дефолта

Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович выступил против сотрудничества Украины с МВФ

Нужно ли Украине сотрудничество с Международным валютным фондом и пора ли объявлять дефолт. Основные вопросы, которые сейчас главным образом занимают не только украинских политиков, но и бизнесменов. Пока депутаты приводят противоречивые аргументы, президент Зеленский выступил с призывом заняться, наконец, реформаторскими проектами, но не портить их коррупционными выходками.

Во время своего первого выступления в должности президента Владимир Зеленский резко раскритиковал работу кабинета министров и призвал правительство уйти в отставку, передает "ТВ Центр". И вот теперь официально премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил: слова президента услышаны и все необходимое сделано.

"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке. Я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке. После того как парламент примет мою заявку и проголосует, я продолжу работать премьер-министром до формирования нового правительства – так же, как продолжат работать все министры", - отметил он.

Владимир Гройсман, по его словам, включается в предвыборную гонку. На досрочное голосование в парламент идёт с партией под названием "Украинская стратегия". У политологов сразу же возникло множество вопросов: а кого на предстоящих выборах поддержит вернувшийся в страну олигарх Игорь Коломойский, чей протеже уже стал президентом. Может быть именно Гройсмана?

По словам Коломойского, он готов поддержать кого угодно, лишь бы не Порошенко. Накануне олигарх подсказал Зеленскому отказаться от обязательств перед Международным валютным фондом. Объявить дефолт и не платить больше по долгам. С тем, что так называемая помощь от МВФ может нести и вред экономике страны, согласны многие. А по поводу дефолта комментарии противоречивые.

"Я бы хорошо продумал этот дефолт, потому что мы с вами, как всегда, будем пострадавшими. Только народ Украины. Я думаю, что гривна будет за двести, я думаю, что будет полное обнищание населения", - сказал нардеп Вадим Рабинович.

Несмотря на заявления о роспуске Рады, она продолжает работать. Своеобразная юридическая коллизия, основанная на украинских законах. Президент обратился в понедельник к депутатам с призывом: не превращать трибуну парламента в площадку для избирательной кампании.

Вместе с Радой свою деятельность, как заявил Гройсман, в пока неизменном составе продолжит и кабинет министров. Единственно что, если раньше они работали в плановом режиме, то сейчас переходят на антикризисный. Что это означает и что за новый кризис на Украине, Гройсман не пояснил.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".