ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай перешел к решительным действиям против США

12:00
  • понедельник
  • 27 мая 2019

Пекин вводит антидемпинговые меры на импорт фенола из нескольких стран, включая США

Очередной виток в крупной торговой войне между Пекином и Вашингтоном. С понедельника Китай ввел временные пошлины на импорт фенола из США и ряда других стран.

Что стоит за агрессивной риторикой США в адрес Ирана и Китая
США сделали новый шаг в торговой войне с Китаем

Как пояснили в руководстве Поднебесной, химическое вещество, которое используется главным образом в нефтепереработке и фармакологии, импортируется в страну по искусственно заниженной цене, что наносит серьезный ущерб китайской экономике. Размер новых пошлин будет определяться для каждого поставщика в отдельности и составит от 12 до 130 процентов, передает "Газета.Ru".

Об ответных мерах задумались и в компании Huawei, которую США внесли в черный список после обвинений в промышленном шпионаже и финансовых махинациях. В экспертных кругах считают, что симметричной реакцией может стать выдворение с китайского рынка компании Apple. Впрочем, основатель Huawei уже высказался против этого шага.

Главное сегодня
Производство в Китае
Производство в Китае
Пекин
Пекин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Торговые контейнеры
Торговые контейнеры
Флаги КНР и США
Флаги КНР и США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.