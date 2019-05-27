Китай перешел к решительным действиям против США

Пекин вводит антидемпинговые меры на импорт фенола из нескольких стран, включая США

Очередной виток в крупной торговой войне между Пекином и Вашингтоном. С понедельника Китай ввел временные пошлины на импорт фенола из США и ряда других стран.

Как пояснили в руководстве Поднебесной, химическое вещество, которое используется главным образом в нефтепереработке и фармакологии, импортируется в страну по искусственно заниженной цене, что наносит серьезный ущерб китайской экономике. Размер новых пошлин будет определяться для каждого поставщика в отдельности и составит от 12 до 130 процентов, передает "Газета.Ru".

Об ответных мерах задумались и в компании Huawei, которую США внесли в черный список после обвинений в промышленном шпионаже и финансовых махинациях. В экспертных кругах считают, что симметричной реакцией может стать выдворение с китайского рынка компании Apple. Впрочем, основатель Huawei уже высказался против этого шага.