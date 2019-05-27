Вдова показала фото со свадьбы дочери Хворостовского

Беременная невеста выбрала довольно смелый наряд

Мария, 37-летняя дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака, вышла замуж за британского фотографа Фелипе Меггиоларо Маркса. На свадьбу в Лондоне девушка пригласила всю семью покойного певца.

26 мая Флоранс Илли-Хворостовская, вдова оперного певца, выложила у себя в Instagram фотографии со свадьбы беременной Марии Хворостовской. Несмотря на свое положение, невеста надела короткое кружевное платье и туфли на высокой платформе. Судя по снимкам, Мария находится примерно на третьем-четвертом месяце беременности.

На торжество Мария пригласила в том числе своего брата Данилу, сестру Александру, вдову Хворостовского, а также его детей от второго брака Максима и Нину. "Сегодня особенный день! Спасибо за приглашение, - написала Флоранс, обращаясь к своей падчерице. - Это была очень красивая церемония. Я знаю, что твоя мама наблюдала за тобой, была счастлива и гордилась тобой. Для меня много значит встреча с Сашей и Данилой. Знаю, что Дима был бы счастлив видеть нас всех вместе. Желаю тебе долгой счастливой жизни!"

Напомним, что Дмитрий Хворостовский умер от рака мозга в ноябре 2017 года. Он был дважды женат. С 1991 по 1999 год певец состоял в браке со Светланой Ивановой, они воспитывали трех детей, включая Марию - дочь Светланы от первого брака. Светлана умерла в 2015 году. Дмитрий Хворостовский и Флоранс поженились в 2001 году, у них родились дочь и сын.