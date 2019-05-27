Новорожденную москвичку назвали в честь героини "Игры престолов"

Родители девочки были приятно удивлены, когда пришли в центр госуслуг "Мои документы"

В Москве родители назвали новорожденную девочку Арьей. Она получила имя в честь героини знаменитого сериала "Игра престолов".

При этом сотрудник офиса "Мои документы" района Покровское-Стрешнево, который оформлял свидетельство о рождении, поздравил семейную пару фразой на валирийском языке. Это вымышленный язык из "Игры престолов". Родители были приятно удивлены познаниями сотрудника. Они поблагодарили его за внимание и высокое качество обслуживания.

Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, за восемь лет, пока выходил сериал, в столице появились уже 18 девочек с именем Арья.

Кроме того, в Москве есть девочки с такими именами, как Купава и Агата-Мария. Кроме того, в список малышей с необычными именами входят Цезарь, Варфоломей, Семирамида, Камелия, Хлоя и Ляля. Есть еще Дональд, Уолтер, Яго и Томислав.

Последняя серия "Игры престолов" вышла в России 20 мая. С ее подробным описанием можно ознакомиться тут.

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